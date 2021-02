Frosinone, Nesta: "Abbiamo ritrovato lo spirito, ma oggi meritavamo di più"

Dopo un secondo tempo giocato con grande tenacia nonostante l'inferiorità numerica, il Frosinone si è dovuto arrendere al grande ex Federico Dionisi, che ha riportato il punteggio in parità trasformando un rigore al 95'. Al termine della gara contro l'Ascoli il tecnico Alessandro Nesta ha analizzato la prestazione ai canali ufficiali del club ciociaro:

"Peccato, perché abbiamo fatto una grandissima partita. I ragazzi hanno tirato fuori l’anima che è una caratteristica di questa squadra e l’hanno messa in campo prima in parità numerica e poi in inferiorità. Siamo stati compatti, pericolosi ma la cosa importante per me è che abbiamo ritrovato lo spirito del Frosinone. Quello che fa dire agli avversari: giocare contro di voi è dura. Mi dispiace tantissimo per i giocatori, meritavano la vittoria dopo un mese complicato nel quale tutti siamo stati in discussione. Ma oggi meritavamo di più."

Il ritorno all’antico ha fatto rivedere il vero Frosinone.

"Come ho detto, lo spirito vero è la nostra arma in più. Ecco, è quello che servirà d’ora in poi. La squadra ha giocato con cuore e qualità. Abbiamo avuto delle occasioni. E’ stata una partita sporcata dall’espulsione ma a me è piaciuto il cuore ed anche qualche giocata di qualità nel primo tempo."

Dopo l’espulsione la squadra si è compattata e stava controllando bene l’Ascoli. L’ingenuità del fallo che è costato il rigore quanto può pesare in prospettiva?

"Niente, si volta sempre pagina. Si gioca ogni 3 giorni, siamo praticamente dentro il frullatore. La analizziamo e la dobbiamo dimenticare perché si gioca sempre."

Con che spirito affronterete la trasferta di Chiavari? C’è ancora più fame di vittoria?

"Sicuramente con la consapevolezza che ci siamo ritrovati perché c’eravamo un po’ persi. Questa è una cosa positiva. Andiamo a Chiavari, dobbiamo riacquistare un po’ di forze, stasera abbiamo speso tanto. Il primo obiettivo è rimettere a posto le gambe perché lo spirito è quello giusto."

Dionisi fa il suo centesimo gol al Frosinone e cambia il destino di una partita e forse di un campionato. Il calcio a volte scrive strane pagine di storia.

"Ha segnato il rigore, ha fatto quello che doveva fare. Se lo batteva un altro ci avrebbe fatto gol lo stesso magari. Nessun problema".