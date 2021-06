Frosinone, offerto un biennale a Ronaldo del Padova. Il brasiliano valuta la proposta

vedi letture

Il Frosinone guarda in casa Padova per rinforzare il centrocampo e punta Ronaldo Pompeu da Silva del Padova. Secondo quanto riferito da Sky Sport i ciociari avrebbero messo sul piatto un biennale per il brasiliano che ora starebbe valutando la proposta. Il classe '90 infatti è molto legato alla piazza veneta e solo qualche giorno fa, dopo la sconfitta in finale contro l'Alessandria, si era detto pronto a continuare coi biancoscudati.