Frosinone-Pisa 3-1, le pagelle: Maiello e Brighenti sugli scudi. Gori pasticcia, Marconi non basta

FROSINONE-PISA 3-1

Marcatori: 22' Parzyszek (F), 24' Marconi (P), 76' Capuano (F), 90' +1' rig. Maiello (F)

FROSINONE

Bardi 6,5 - Una piccola esitazione sul gol, si riscatta con delle buone uscite e soprattutto con la parata decisiva su Gucher nel momento chiave del match.

Szyminski 6,5 - Solido e concentrato in marcatura, copre bene tutti gli spazi. Da applausi una diagonale al novantesimo su Marsura.

Brighenti 7 - Grosso gli affida il ruolo di guida del reparto, compito assolto in modo efficace. Smina tante possibili minacce, straordinaria la chiusura su Sibilli.

Capuano 6,5 - Non fatica più del dovuto nel contenere la verve di Sibilli che staziona dalle sue parti. Non segnava da quasi tre anni, lo torna a fare firmando la rete del sorpasso.

Zampano 6,5 - Per tutta la partita è un fattore appoggiando sempre la manovra offensiva. Fa spiovere tanti cross interessanti verso il centro.

Rohden 5,5 - Non entra mai nel vivo del gioco, tende a nascondersi prendendosi poche responsabilità. (58' Kastanos 6,5 - Porta qualità nell'ultimo passaggio, geniale il colpo di tacco dal quale scaturisce il rigore della sicurezza).

Maiello 7 - Prezioso in copertura, capisce sempre prima dove piazzarsi intercettando tanti palloni e li gestisce in maniera intelligente. Recapita sulla testa di Capuano la palla della vittoria e chiude i giochi dal dischetto.

Vitale 6 - Mezzala di inserimento, molto intraprendente, sua la prima occasione con un bel taglio centrale. (58' Gori 6,5 - Recuperato alla causa, entra bene contribuendo al finale arrembante).

D'Elia 6,5 - Già ammonito, rischia il secondo giallo con un eccesso di foga. Graziato da Meraviglia, firma un grande assist al volo prima di arrendersi per un problema muscolare al polpaccio. (35' Tribuzzi 6,5 - Buona gamba, si propone con personalità).

Novakovich 6,5 - Usa bene il fisico facendo partire l'azione del primo gol. Dialoga bene con i compagni, va vicino al gol e si procura il rigore del 3-1.

Parzyszek 7 - Dominante nel gioco aereo, sia davanti che dietro le prende davvero tutte. A segno però ci va di piede ed è pure un gran gol. Non lo faceva da quattro mesi.

PISA

Gori 5 - Reattivo nel chiudere lo specchio della porta a Vitale leggendo bene una situazione potenzialmente pericolosa. Poi la combina grossa non trattenendo il colpo di testa non irresistibile di Capuano.

Birindelli 6 - Rientra dalla squalifica e si mette a macinare chilometri assicurando una discreta spinta sulla fascia destra.

Benedetti 4,5 - Disorientato da Novakovich che lo inganna con una finta, pasticcia col pallone prendendosi un giallo pesante e causa il rigore che spegne le speranze di rimonta.

Caracciolo 6 - Sul pezzo senza cali di concentrazione, protagonista di un paio di chiusure provvidenziali e di una gran conclusione da fuori.

Beghetto 5,5 - Torna per la prima volta da avversario nello stadio dove ha scritto pagine importanti. Sforna dei buoni cross ma concede troppi spazi.

Marin 5,5 -Tanta quantità e un enorme dispendio di energie nel rincorrere chiunque in fase di non possesso. Sovrastato da Capuano in occasione del 2-1. (82' Palombi sv)

De Vitis 6,5 - Si riprende il suo posto in cabina di regia e fino a quando resta in campo detta i tempi con ordine facendosi vedere spesso anche nell'area avversaria. (70' Mastinu 5 - Dentro per portare fantasia, si vede solo per un intervento in ritardo che gli costa il giallo).

Mazzitelli 6 - Partecipa al flipper che porta alla rete del pareggio. Si alterna con De Vitis nella costruzione del gioco dal basso. (82' Marsura sv)

Gucher 5,5 - Confermato sulla trequarti, stavolta non riesce a incidere. Gli capita sui piedi la palla del raddoppio ma non è abbastanza freddo per battere Bardi.

Sibilli 6 - Quasi sempre spalle alla porta, si dà comunque un gran da fare ripulendo tanti palloni sporchi. (65' Vido 5,5 - Tenta subito la conclusione da fuori, unico lampo dello spezzone che gli viene concesso).

Marconi 7 - In questo momento segnerebbe anche bendato. Pareggia in mischia, aiutato da un pizzico di fortuna, sfiora un gol pazzesco di tacco.