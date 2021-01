Frosinone, quasi fatta per Iemmello: l'attaccante è a un passo

Colpo di mercato in attacco del Frosinone. Secondo quanto riporta Tuttosport la squadra laziale ha ormai chiuso per l'attaccante Pietro Iemmello, 28 anni, di proprietà del Benevento, in prestito a Las Palmas. Diciannove i gol nella passata stagione in B al Perugia.