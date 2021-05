Giacomazzi carica Mancosu e il Lecce in vista dei play off: "Forza capitano, forza ragazzi"

vedi letture

L’ex centrocampista del Lecce Guillermo Giacomazzi sui propri canali social ha voluto far sentire il proprio sostegno ai salentini che questa sera scenderanno in campo a Venezia per l’andata della semifinale dei play off. “Forza Marco, forza capitano, forza ragazzi, forza Lecce...Sempre” è il messaggio dell’uruguayano nelle sue Instagram Stories.