Guarna: "La Reggiana mi aveva fatto ottima proposta, ma ad Ascoli mi ha portato il cuore"

vedi letture

Fresco di ritorno ad Ascoli, il portiere Enrico Guarna ha spiegato ai canali ufficiali della società la dinamica del suo ritorno in bianconero: "E’ accaduto tutto all’improvviso e si è concretizzato subito, senza bisogno di tante chiacchiere. C’era la volontà di tutte le parti e quindi l’intesa è stata raggiunta in pochissimo tempo. Ho fatto una scelta di cuore, la Reggina mi ha rispettato molto facendomi una proposta importante anche per il futuro, ma, di fronte a una chiamata dell’Ascoli, non ho esitato un attimo, a decidere è stato il cuore. Sono legatissimo alla città, qui ho disputato tante partite, ho trascorso molti anni della mia vita fra settore giovanile e prima squadra, mi sento ascolano, con la città c’è un legame forte che dura dal 2002. Il mio obiettivo è dare una mano alla squadra ogni giorno, mettendo a disposizione del gruppo la mia esperienza in categoria e la conoscenza che ho della città, aspetti che mi responsabilizzano, ma è una responsabilità che mi prendo volentieri come ho sempre fatto, anche quando ero vice capitano dietro a Di Donato”.

Conclude poi: "Non ho ancora sentito Leali, lo conosco, è un ottimo portiere, in questi anni ha fatto veramente bene, sono contento di formare con lui il pacchetto portieri”.