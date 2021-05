Gucher: "Ho rinnovato il mio contratto per i prossimi tre anni con il Pisa. Mai stati problemi"

vedi letture

Intervista con annuncio da parte di Robert Gucher, centrocampista del Pisa, ospite dei microfoni di 50 Canale: “Già da molte settimane ho firmato per altri 3 anni con il Pisa. Non ci sono mai stati dubbi, non è uscita la notizia perché eravamo e siamo concentrati su quello che dovevamo fare. Ovviamente a 30 anni, sono sincero, è normale valutare eventuali opportunità irrinunciabili per la carriera ed a livello personale ma in Serie B sto benissimo e volentieri in questa piazza in cui c’è un progetto importante, mi piace, sono presente e nel quale posso influire raggiungendo grandi obiettivi. Ringrazio la società per la fiducia, con il cuore ho deciso di rimanere e sull'accordo non ci sono mai stati problemi“