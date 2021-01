Hellas, tante richieste dalla B per Danzi. Ma l'infortunio di Veloso blocca il prestito

Si complicano i piani per il futuro di Andrea Danzi, centrocampista classe '99 dell'Hellas Verona. Il giocatore infatti ha molte richieste dalla Serie B – Pordenone e ChievoVerona su tutte, ma anche Reggiana e Ascoli – con la società scaligera che concederebbe volentieri il prestito per sei mesi del ragazzo per permettergli di giocare con continuità. L'infortunio di Miguel Veloso, che rischia di stare fuori circa un mese, ha bloccato però tutto con l'Hellas che finché non troverà un sostituto del lusitano sul mercato non lascerà partire il giovane centrocampista. Solo in caso di arrivo di un altro mediano, come riporta Hellasnews.it, sbloccherebbe la situazione con Danzi che andrebbe in prestito fino a fine stagione.