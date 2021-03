Come stanno andando: Empoli, Crociata non ancora al top. Solo due gare da titolare

A due mesi circa dalla chiusura del mercato di gennaio si possono tirare già le somme sull’andamento dei rinforzi invernali per le 20 squadre di Serie B. A partire da quei giocatori arrivati per cambiare il corso della stagione e inseguire gli obiettivi che ogni club si è prefissato per la seconda parte di stagione. Fra chi ha avuto un impatto positivo, chi meno e anche chi ancora non è riuscito a ritagliarsi uno spazio importante con il nuovo club.

Giovanni Crociata all’Empoli: non è facile inserirsi in una squadra rodata e che viaggia su ritmi importanti come quella toscana, specialmente se nella prima parte di stagione hai trovato poco spazio e ti manca il ritmo partita. Per il centrocampista classe ‘97 sono arrivate solo due presenze da titolare e poi tanti spezzoni e qualche panchina. Poco per mostrare tutte le sue qualità, ma abbastanza per contribuire alla marcia verso la promozione con un assist nel 3-0 contro la Reggina. Il Covid-19 ha complicato i piani in questa pausa, quando avrebbe potuto lavorare per raggiungere una forma adeguata a quella dei compagni, ma nel finale di stagione cercherà di ritagliarsi uno spazio più importante anche per guadagnarsi la conferma per la prossima stagione.

Nome: Giovanni Crociata

Presenze: 8

Gol: 0

Assist: 1

Punti a Partita: 2,00