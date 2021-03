Come stanno andando: Pisa, Beghetto e una continuità di ritrovata. Mancano gli assist

vedi letture

A due mesi circa dalla chiusura del mercato di gennaio si possono tirare già le somme sull’andamento dei rinforzi invernali per le 20 squadre di Serie B. A partire da quei giocatori arrivati per cambiare il corso della stagione e inseguire gli obiettivi che ogni club si è prefissato per la seconda parte di stagione. Fra chi ha avuto un impatto positivo, chi meno e anche chi ancora non è riuscito a ritagliarsi uno spazio importante con il nuovo club.

Andrea Beghetto al Pisa - Salutato Frosinone a gennaio così come tanti altri senatori del gruppo ciociaro il laterale mancino classe 1994 ha scelto Pisa per cercare di avere più chance playoff ma soprattutto tentare di rilanciarsi dopo una prima parte di stagione in chiaroscuro. All'ombra della torre pendente, in effetti, il minutaggio è tornato a crescere e la titolarità è divenuta una costante. Il 4-3-1-2 di D'Angelo, in questo caso, si adatta al modo di giocare del laterale umbro che, però, ancora non è riuscito a ritrovare la verve offensiva che aveva mostrato soprattutto a Ferrara. Sotto questo punto di vista, infatti, di assist a referto in nerazzurro se ne conta solo 1, nel 2-2 contro il Vicenza.

Nome: Andrea Beghetto

Presenze: 7

Gol: 0

Assist: 1

Punti a Partita: 1,29