Come stanno andando: Salernitana, ritorno sottotono per Kiyine. Non ha ancora inciso

A due mesi circa dalla chiusura del mercato di gennaio si possono tirare già le somme sull’andamento dei rinforzi invernali per le 20 squadre di Serie B. A partire da quei giocatori arrivati per cambiare il corso della stagione e inseguire gli obiettivi che ogni club si è prefissato per la seconda parte di stagione. Fra chi ha avuto un impatto positivo, chi meno e anche chi ancora non è riuscito a ritagliarsi uno spazio importante con il nuovo club.

Sofian Kiyine alla Salernitana: dopo il mancato ritorno in Campania la scorsa estate il centrocampista della Lazio ha accettato a gennaio di tornare a calcare il campo dell’Arechi e della Serie B, ma il suo rendimento al momento è molto inferiore alle attese. Sette presenze con tanti cartellini gialli, quattro, e quasi nessuna traccia sul gioco della squadra di Castori che finora lo ha schierato solo due volte dall’inizio. Contro il Cosenza probabilmente il punto più basso della sua avventura alla salernitana. Da lui, memori anche delle buone cose fatte in passato, ci si attendeva qualcosa di diverso e ora ci sono otto gare, più eventuali play off, a disposizione per dimostrare che può rappresentare un’arma in più nella corsa verso la Serie A. Compagni e tifosi si aspettano che faccia la differenza.

Nome: Sofian Kiyine

Presenze: 7

Gol: 0

Assist: 0

Punti a Partita: 1,29