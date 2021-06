Il Resto del Carlino: "SPAL: Tacopina ha formalizzato l’offerta"

Chiusa definitivamente la parentesi Catania, Joe Tacopina ha formalizzato l'offerta per rilevare la SPAL.

Questa l'indiscrezione lanciata dell'edizione on line de Il Resto del Carlino. Come infatti si legge, nella giornata di ieri l'avvocato americano "ha rotto gli indugi, presentando alla famiglia Colombarini la propria offerta per rilevare la Spal. Proprio così, ieri l’avvocato di New York ha formulato la proposta di acquisto dell’intero pacchetto societario che ovviamente adesso il club di via Copparo dovrà valutare con attenzione. [...] Tacopina – assieme ad un gruppo di investitori statunitensi dei quali ancora non si conosce l’identità – vuole acquisire il 100% del club biancazzurro, entrando al centro sportivo di via Copparo dalla porta principale. [...] La proprietà ha chiaramente aperto alla possibilità di cedere la società, ma non ha alcuna intenzione di svenderla. Si tratta quindi di capire se l’offerta formulata da Tacopina coincide – o quantomeno si avvicina – con la richiesta di Francesco e Simone Colombarini".