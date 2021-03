Le pagelle di Fonseca - Può puntare a vincere l'Europa League. E volendo pure al 4° posto

Bene, bravo, bis. Il tecnico della Roma Paulo Fonseca, dopo aver incartato lo Shakhtar nella gara di andata, si ripete in Ucraina. "Può puntare a vincere l’Europa League. E se in campionato avesse questa regolarità, anche al quarto posto", scriviamo su TMW. La Gazzetta parla di "piano partita perfetto", il Corriere dello Sport sottolinea come la strategia dell'Olimpico funzioni di nuovo, per giunta senza nemmeno grandi patimenti. Promosso ovunque con buoni voti.

Le pagelle di Fonseca

TMW - 7

La Gazzetta dello Sport - 7,5

Corriere dello Sport - 6,5

Tuttosport - 7

Corriere della Sera - 7

la Repubblica - 7