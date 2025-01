Ufficiale Il Bari si rinforza in attacco: dal Pisa arriva Nicholas Bonfanti

In attesa dei comunicati ufficiali dei due club, ci ha pensato la Lega Serie B ad ufficializzare il passaggio di Nicholas Bonfanti dal Pisa al Bari. L'attaccante arriva in Puglia in prestito, il contratto è già stato depositato.

Per il centravanti, che ha segnato quattro reti in 14 presenze stagionali, è l'occasione per ritrovare maggiore continuità in una squadra che deve fare a meno di due pedine importanti come Kevin Lasagna sia Andrjia Novakovich, entrambi fuori per diverse settimane a causa dei rispettivi infortuni, e con un Andrea Favilli non ancora al meglio della condizione dopo il rientro dall'infortunio.