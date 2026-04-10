TMW
Il Cesena fa scuola con Ashley Cole. Luis Boa Morte può sbarcare in Italia: la situazione
TUTTO mercato WEB
Non solo il Cesena guarda oltre i confini. Il club romagnolo potrebbe fare scuola con l’ingaggio di Ashley Cole e il prossimo profilo a cui potrebbe avvicinarsi l’Italia è Luis Boa Morte, attuale vice allenatore del Samsunspor e l’anno scorso ct della Guinea Bissau. Boa Morte riscuote consensi e il suo nome è arrivato anche in Italia grazie ad alcuni intermediari. Al tecnico portoghese nelle prossime settimane potrebbero avvicinarsi squadre come Sampdoria e Spezia ( in caso di permanenza in Serie B). L’Italia chiama, Boa Morte il nuovo che avanza…
Altre notizie Serie B
Editoriale di Lorenzo Di Benedetto Le tardive proposte di Gravina non lo riscattano affatto, ma ci dicono cosa non è possibile fare. Conte-Napoli: la Nazionale sarebbe una soluzione per tutti, anche per De Laurentiis. Allegri resta comunque un candidato, e non ha chiuso
Ora in radio
13:00Maracanã live!
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Bonanni, Garbo, Orlando, Bucchioni, Bezzi, Rampulla.
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Bonanni, Garbo, Orlando, Bucchioni, Bezzi, Rampulla.
17:00A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Primo piano
Problemi in attacco per il Milan, Allegri: "A volte succede, ma la qualità dei nostri giocatori è alta"
Champions senza italiane e senza... italiani. Solo 4 su 176 giocatori nei quarti (ma uno è un 3° portiere)
Italia ripescata al Mondiale? Il giornalista iraniano: "Immeritato, ma arriverebbe almeno ai quarti"
Serie A
Vaciago: "Imporre gli italiani è illegale e antistorico. E Yamal nel 2024 non poteva essere convocato"
Serie B
Serie C
Studentessa denuncia stupro di gruppo: tra gli accusati un calciatore ora al Livorno. La nota del club
Pronostici
Calcio femminile
Prima volta in azzurro per Massimino: "Un orgoglio essere qui, cerco di apprendere il più possibile"