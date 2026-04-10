TMW Il Cesena fa scuola con Ashley Cole. Luis Boa Morte può sbarcare in Italia: la situazione

Non solo il Cesena guarda oltre i confini. Il club romagnolo potrebbe fare scuola con l’ingaggio di Ashley Cole e il prossimo profilo a cui potrebbe avvicinarsi l’Italia è Luis Boa Morte, attuale vice allenatore del Samsunspor e l’anno scorso ct della Guinea Bissau. Boa Morte riscuote consensi e il suo nome è arrivato anche in Italia grazie ad alcuni intermediari. Al tecnico portoghese nelle prossime settimane potrebbero avvicinarsi squadre come Sampdoria e Spezia ( in caso di permanenza in Serie B). L’Italia chiama, Boa Morte il nuovo che avanza…