Ufficiale Fulham, Boa Morte saluterà a fine stagione: sarà il nuovo ct della Guinea Bissau

Il Fulham ha annunciato con una nota sul proprio sito ufficiale l'addio a fine stagione di Luis Boa Morte, attuale vice dell'allenatore Marco Silva, incarico che ricopre dal 2021, e leggenda del club inglese. L'ex attaccante assumerà dall'estate l'incarico di ct della Guinea Bissau.

"Il Club può confermare che Luis Boa Morte lascerà il Fulham a fine stagione per assumere il ruolo di capo allenatore della Guinea-Bissau.

Boa Morte – che già deteneva lo status di leggenda al Craven Cottage dopo aver segnato 54 gol in 250 presenze durante i suoi giorni di gioco – è tornato al Club come allenatore della prima squadra dopo la nomina di Marco Silva nell'estate del 2021.

Parte integrante dello staff dietro le quinte che ci vide vincere il campionato in quella prima stagione, Boa Morte fece poi parte della squadra che contribuì a ristabilire il Fulham come squadra della massima serie quando arrivammo 10° in Premier League.

Tutti al Fulham desiderano ringraziare Boa per i suoi sforzi dal suo ritorno al Club e gli augurano buona fortuna per il prossimo capitolo quando partirà dopo il finale di stagione per Luton Town".