Il Tir che trascina l'Entella: record di reti stagionali e 7 punti grazie ai centri di Tiritiello

Inutile nasconderlo. Andrea Tiritiello nel cuore dei tifosi dell'Entella è entrato fin dal primo minuto della gara di Coppa Italia di Serie C contro l'Alcione Milano della passata stagione. La sua voglia di non mollare mai, di rincorrere sempre l'avversario e non farlo passare è ciò che al pubblico piace. Se a questo aggiungiamo anche un senso del gol da attaccante puro la miscela è perfetta. Il difensore toscano dell'Isola d'Elba ha deciso anche la sfida di ieri sera contro l'Empoli, una gara complicata ma alla fine portata a casa dai ragazzi di Chiappella grazie ad una zampata del Tir.

Record di gol in carriera

E quello della sfida del "Sannazzari" è il quinto gol consecutivo fra le mura amiche e quello che vale il nuovo record di reti stagionali. Quello precedente risale sempre con la maglia biancoceleste e più precisamente nella passata stagione quando, nella squadra allenata da Fabio Gallo, arrivò la promozione in cadetteria dopo aver vinto il Girone B. Adesso il nuovo focus sarà nel raggiungere la doppia cifra con la maglia dei Diavoli Neri.

Sette punti grazi dal Tir

E il difensore centrale dell'Entella quest'anno ha realizzato il gol da tre punti contro il Mantova, quello del momentaneo 2-1 contro il Bari, match poi finito 2-2, nel derby contro la Sampdoria ha siglato il gol della sicurezza nel 3-1 finale, contro il Pescara quello del pareggio in extremis per 1-1 ed infine ieri contro gli azzurri di Dionisi. Contando le marcature decisive, Tiritiello ha portato ben sette punti su 13 complessivi.