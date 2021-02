Il mercato del Monza - Riduttivo definirlo fuoriserie. Tanti top player, ma non saranno troppi?

Parlare di fuoriserie nel descrivere il roster del Monza è quasi riduttivo. Anche nel mercato di gennaio la premiata ditta Berlusconi-Galliani-Antonelli ha regalato colpi ad effetto: escluso Balotelli arrivato da svincolato prima del via alla sessione invernale, i brianzoli hanno messo a disposizione di Cristian Brocchi Scozzarella e Ricci provenienti da due club di A, D'Alessandro dalla SPAL per gli esterni offensivi e il miglior attaccante dell'attuale campionato di B, Davide Diaw, strappato ai rivali del Pordenone.

Anche in uscita non sono mancate comunque le cessioni: Marin è tornato a Zagabria, così come Machin a Pescara, mentre Rigoni, Lepure e Finotto hanno scelto altre piazza per trovare maggior minutaggio.

Tanti, tantissimi giocatori fuori categoria, dunque, allo U-Power Stadium. Il dubbio è solo uno: non saranno troppi?