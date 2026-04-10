Il Monza guarda in Francia per la porta: piace il giovane Benchaouch del Monaco

Il Monza ha messo nel mirino un promettente portiere marocchino che attualmente gioca nell’Under 21 del Monaco in Francia e che è già finito al centro dell’attenzione dell’Inter che lo vorrebbe per la sua Under 23 nella prossima stagione. Si tratta di Yanis Benchaouch, classe 2006 che è in scadenza di contratto e ha già rifiutato un contratto da professionista messo sul piatto dal club monegasco e per questo si libererà fra pochi mesi a parametro zero.

Come si legge su Footmercato il portiere, che è nel giro nelle nazionali giovanili marocchine e ha vinto il Mondiale Under 20 lo scorso anno, è considerato uno dei migliori talenti della sua generazione e per questo ha attratto l’interesse di molti club nono solo in Italia – dove piace anche al Modena -, ma anche in Spagna e Paesi Bassi.