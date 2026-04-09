Monza, Modena e Inter U23 su Benchaouch: il portiere del Monaco piace in Italia
Il mercato dei giovani talenti guarda ancora una volta in casa Monaco. Secondo quanto riportato da Foot Mercato, diversi club stanno seguendo con attenzione Yanis Benchaouch, portiere classe 2006 del club del Principato, profilo che in vista della sessione estiva potrebbe animare anche il calciomercato italiano.
In particolare, in Serie B si registra l’interesse di Monza e Modena, mentre dalla Serie C si muove anche l’Inter U23, pronta a monitorare opportunità di prospettiva per rinforzare il proprio organico. Il giovane estremo difensore marocchino, nato a Périgueux, è finito nel radar di diverse società europee ed extraeuropee: oltre ai club italiani, si segnalano sondaggi anche da Belgio, Olanda, Spagna e Qatar, dove l’Al-Gharafa ha raccolto informazioni sul giocatore.
Nonostante i numerosi approcci, al momento non sono ancora arrivate offerte concrete sul tavolo del Monaco.
Il rapporto con il club del sud della Francia potrebbe inoltre arrivare a un momento chiave. Dopo la vittoria del Mondiale Under 20 con il Marocco la scorsa estate, il portiere ha infatti rifiutato il contratto da professionista proposto dal club del Principato, elemento che inevitabilmente alimenta le attenzioni di mercato attorno al suo futuro.