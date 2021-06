Il Parma guarda alla Serie A per l'attacco: piace Forte del Venezia

Stando a quanto riportato da trivenetogoal.it, il Parma avrebbe messo gli occhi in Serie A per rinforzare l'attacco in vista della prossima stagione. Nel mirino della formazione ducale pare esserci il bomber del Venezia Francesco Forte, fresco di promozione nella massima serie con i lagunari: il club arancionero non pare averlo messo nella lista dei partenti, e il giocatore vorrebbe giocarsi le sue carte anche in A. Trattativa quindi impossibile? Non è detto, riflessioni in corso.