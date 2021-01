Il Pescara pensa al ritorno di Rey Manaj. Sull'ex Inter anche il Crotone

Rey Manaj può tornare in Italia. L’attaccante albanese - come riportato da Sky Sport - piace a Crotone e Pescara. Gli abruzzesi stanno cercando rinforzi per il reparto offensivo: possibile un ritorno in maglia biancazzurra dopo l'esperienza nella stagione 2016/2017, ma non sarà facile battere la concorrenza dei pitagorici.