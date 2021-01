Il Venezia bussa alla porta del Monza: offerta per il difensore centrale Scaglia

Il Venezia avrebbe messo nel mirino Filippo Scaglia per rinforzare la propria difesa. Il club lagunare, come riferisce Sky Sport, avrebbe già avanzato una prima offerta per il classe '92 che attualmente trova poco spazio con la maglia del Monza (appena tre presenze in campionato). I brianzoli però non vorrebbero privarsene senza aver trovato un sostituto in rosa, ma l'operazione potrebbe comunque andare in porto. Un incontro fra le parti è atteso nei prossimi giorni.