Il Venezia supportato anche dalle giovanili. Marangon: "Zanetti top, ce la giochiamo per la A"

Al quarto posto della classifica di B il Venezia, che ha apertissime le chances di poter approdare in Serie A. E non è solo la prima squadra a crederci, anche dal settore giovanile arriva la spinta, come hanno confermato le parole di Nicola Marangon – tecnico della Primavera e responsabile dell’area metodologica del settore giovanile – a Il Gazzettino - ed. Venezia e Mestre: “Secondo me ce la giochiamo alla grande, mister Zanetti sa dare serenità mettendo nelle condizioni di esprimersi al meglio un gruppo forte e coeso. Siamo tutti pronti per soffrire, sperando nella gioia più grande”.