Ufficiale Joao Moutinho saluta lo Spezia dopo un anno e mezzo: ha firmato con lo Jagiellonia

Dopo un anno e mezzo non memorabile allo Spezia - 11 presenze fra Serie A, Serie B e Coppa Italia - per il terzino portoghese Joao Moutinho c'è una nuova avventura in Europa con la maglia dello Jagiellonia che oggi ha annunciato il suo arrivo spiegando che il calciatore arriva in prestito fino a fine stagione con diritto di riscatto

"Joao Moutinho ha trascorso gran parte della sua carriera calcistica negli Stati Uniti. Ha giocato per il Los Angeles FC nelle partite della MLS dal 2018, per poi trasferirsi a Orlando City un anno dopo. Nel club californiano ha giocato 15 partite e ha segnato un gol, e nella squadra della Florida ha giocato 85 partite, dove ha segnato tre gol e realizzato sette assist. - si legge nel comunicato - Dopo tre anni a Orlando, a inizio 2023, il difensore sinistro si è trasferito allo Spezia, giocando poi in Serie A. Nel girone di ritorno ha giocato cinque partite ufficiali, di cui quattro in campionato e una in Coppa Italia. Dopo la retrocessione dalla Serie A, Joao ha giocato sei partite dello Spezia in Serie B e una partita di Coppa Italia nella stagione 2023/2024. Prima dell'inizio della stagione 2024/2025, Joao Moutinho si unisce in prestito ai campioni polacchi in carica del Jagiellonia Białystok. Giocherà con il numero 44".