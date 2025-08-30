Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Ufficiale

Juve Stabia, in attacco arriva Gabrielloni. Si trasferisce in prestito dal Como

Juve Stabia, in attacco arriva Gabrielloni. Si trasferisce in prestito dal ComoTUTTO mercato WEB
Oggi alle 13:11Serie B
di Lucio Marinucci

Tramite i pori canali ufficiali la Juve Stabia ha annunciato l’acquisto a titolo temporaneo di Alessandro Gabrielloni del Como. Di seguito il comunicato:

Alessandro Gabrielloni in gialloblù fino al 30 giugno 2026
La S.S. Juve Stabia 1907 comunica di aver raggiunto un accordo con il Como Football Club per l’acquisizione, a titolo temporaneo (prestito secco), delle prestazioni sportive dell’attaccante Alessandro Gabrielloni.
Il calciatore vestirà la maglia gialloblù fino al 30 giugno 2026.

Nato a Jesi il 10 luglio 1994, Gabrielloni è cresciuto nel settore giovanile della Jesina, con cui ha collezionato 49 presenze e 8 reti in Serie D. Nella stagione 2013/14 si trasferisce alla Maceratese, dove disputa 30 partite e realizza 8 gol; nello stesso anno partecipa anche alla Viareggio Cup con la Rappresentativa LND (3 presenze e 1 rete).

Nel 2014/15 passa al Taranto, con cui totalizza 36 presenze e 6 reti. L’anno successivo debutta tra i professionisti con il Martina Franca (7 presenze), per poi trasferirsi al Campobasso, dove chiude la stagione con 20 presenze, 8 gol e 1 assist.

Nel 2016/17 veste la maglia della Cavese in Serie D, collezionando 34 presenze, 16 reti e 2 assist.

Nella stagione 2017/18 approda al Bisceglie in Serie C, con 15 presenze all’attivo, prima di trasferirsi a gennaio al Como, club in cui resterà fino al 2024/25. Con i lariani totalizza 230 presenze, 65 reti e 10 assist, risultando decisivo nella scalata della squadra dalla Serie D alla Serie A.
Nella scorsa stagione ha esordito in Serie A, segnando una rete e un assist contro la Roma.

Dopo la firma del contratto Alessandro ha dichiarato: “Sono entusiasta di iniziare questa nuova avventura, non vedo l’ora di giocare al Menti e sentire il calore dei tifosi. Ringrazio il direttore e la società per la fiducia che hanno risposto in me e che spero di ricambiare. Vi aspetto allo stadio, forza Juve Stabia”.

Gabrielloni ha scelto il numero 9.

Ufficio stampa e comunicazione S.S. Juve Stabia 1907

