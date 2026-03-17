La Lega B accoglie la prima promossa dalla Serie C: "Benvenuto Lanerossi Vicenza"

Con una nota sui propri canali ufficiali la Lega B ha dato il proprio benvenuto alla prima squadra promossa dalla Serie C in questa stagione: il Vicenza di Fabio Gallo che ha conquistato il traguardo con ben sei giornate d'anticipo.

"Quattro anni dopo il LR Vicenza ritrova la serie BKT. Lo fa in uno stadio Romeo Menti stracolmo, vestito di biancorosso, chiudendo il discorso promozione nel girone A con ben sei giornate d'anticipo, grazie al successo sull'Inter Under 23 dell'ex Stefano Vecchi: 20 i punti di vantaggio sul Brescia secondo. I biancorossi tornano così meritatamente a festeggiare dopo aver visto sfumare l'obiettivo nei play-off prima in finale contro la Carrarese (stagione 2023/24) e poi in semifinale per mano della Ternana (2024/25).

Merito di una proprietà che ha continuato ad investire credendo nel raggiungimento del risultato e di un allenatore, Fabio Gallo che, dopo aver portato fra i cadetti la scorsa stagione la Virtus Entella vincendo il girone B, ha concesso quest’anno il bis con i biancorossi, forte anche di una rosa di grande spessore tecnico e supportati da un pubblico passionale e sempre numeroso. Numeri da record quelli del LRV fino ad oggi: 23 vittorie, 6 pareggi e appena 2 sconfitte. Una cavalcata trionfale mai messa in discussione dalle rivali, tenute sempre a debita distanza per tutto il torneo. Alla proprietà, al presidente Rosso, a tutto il club, ai giocatori e allo staff tecnico i complimenti e un benvenuto dalla famiglia della LNPB".