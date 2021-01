La Lega B conferma Balata alla presidenza: le aperture dei principali quotidiani

vedi letture

Mauro Balata rieletto presidente della Lega Serie B: questa la decisione dell'assemblea che si è riunita ieri, e che ha eletto anche i sei consiglieri interni, scelti tra gli esponenti dei vari club cadetti. Nominati Carlo Neri, presidente dell’Ascoli, Saverio Sticchi Damiani, presidente del Lecce, Adriano Galliani, amministratore delegato del Monza, Mauro Lovisa, presidente del Pordenone, Carmelo Salerno, presidente della Reggiana, e Walter Mattioli, presidente della SPAL.

Ed è questa la notizia sulla quale si concentrano i maggiori quotidiani sportivi italiani. Così il Corriere dello Sport, "La Lega B riparte dal ticket Balata-Galliani", che prosegue poi: "Una vittoria schiacciante ha riconfermato Mauro Balata alla guida della Lega B. Un secondo mandato ampio, ottenuto con 16 voti favorevoli e 2 andati allo sfidante con una sola società astenuta e una assente. La maggior parte dei club cadetti, con il Frosinone di Stirpe capofila della cordata vincente, hanno deciso di convergere su Balata, apprezzandone, evidentemente, non solo la complessa gestione dell’emergenza sanitaria che ha rischiato di travolgere economicamente molti sodalizi. E proprio l’aspetto delle maggiori risorse che potrebbero derivare dalle modalità di vendita dei diritti televisivi ha fatto da collante nella elezione della nuova governance. [...] Annunciato il no del Pescara di Daniele Sebastiani che era nel direttivo uscente. A cui si è aggiunto il Brescia di Cellino. Mentre la Salernitana non si è neppure presentata on line, modalità con la quale si sono svolti i lavori".

Fa eco La Gazzetta dello Sport: "Balata rieletto in B e Galliani diventa vicepresidente". Nel dettaglio: "Ancora Mauro Balata. E con una maggioranza schiacciante: 16 voti, con due preferenze allo sfidante Ezio Maria Simonelli e un astenuto. La Lega Serie B decide di non cambiare timoniere e sceglie per la continuità in una votazione da remoto contestata alla vigilia dalla Salernitana di Lotito (la richiesta di «sospensiva» era stata respinta prima dal Tribunale Federale e poi mercoledì dalla Corte federale d’Appello della Figc)".

"La conferma: Balata rieletto presidente, Galliani il suo vice", questo Tuttosport. Che aggiunge: "Mauro Balata è stato confermato presidente della Lega B. La fumata bianca è scattata alla seconda votazione quando l’avvocato di Tempio Pausania ha conquistato il sostegno di 16 club, due in più del quorum necessario. Allo sfidante Ezio Simonelli, presidente del Collegio dei revisori della Serie B, sono rimasti i voti di Pescara e Brescia. Nel conteggio anche un astenuto. Sono state 19 le società partecipanti all’assemblea di ieri pomeriggio che si è svolta in video-collegamento. Non ha preso parte all’elezione la Salernitana, seconda in classifica. Un gesto di protesta motivato dalla forte opposizione del club di Claudio Lotito e Marco Mezzaroma nei confronti della modalità scelta per le elezioni da Balata, che ha deciso per una consultazione da remoto anziché in presenza, come faranno le altre Leghe e la Figc".