La Lega B ricorda Morosini: "Tutte le bandiere sventolano insieme per onorare il tuo ricordo"

Era il 14 aprile 2012, e allo "Stadio Adriatico" di Pescara si stava giocando Pescara-Livorno, gara valida per la 14ª giornata di ritorno del campionato di Serie B. Una gara che sarà però ricordata per la tragedia di Piermario Morosini, morto in campo per arresto cardiaco, a soli 25 anni.

E quest'oggi, a nove anni dalla tragica scomparsa del centrocampista del Livorno, la Lega B ha voluto ricordarlo con il tweet che riportiamo: