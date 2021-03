Lanzafame: "Ancora 7/8 punti per la salvezza. Rimanere a Vicenza? Sarebbe bello"

A dispetto degli scettici e della lunga assenza dal calcio italiano Davide Lanzafame è riuscito a ritagliarsi un ruolo importante nel Vicenza di questa seconda parte di stagione. Con due gol e un assist in otto presenze l'ex Bari si ha dimostrato di essere decisivo. Di questo l'attaccante del LaneRossi ha parlato attraverso i microfoni di Tva Vicenza: "Cambiare a gennaio è sempre un po’ complicato, ma per me è stato molto semplice perchè ho trovato un ambiente molto sano con uno staff che mi ha messo a mio agio e il mister mi ha aiutato a crescere e l’inserimento è stato molto semplice. C’è competizione ma accettiamo le scelte tecniche. L’età? Queste provocazioni mi piacciono, l’età non sempre conta, io e Meggiorini vogliamo dimostrare che siamo ancora giovani".

Lanzafame poi ha parlato anche del futuro: "I contratti lasciano il tempo che trovano, quindi non è un problema: l’importante è il presente cercando di valorizzare l’aspetto lavorativo personale e di squadra, a giugno ci sediamo e vedremo cosa accadrà. Ancora in biancorosso? Perché no, è una piazza strepitosa, sarebbe sicuramente bello".

Spazio, infine, al tema della corsa salvezza in Serie B: " Credo che 7/8 punti potrebbe essere matematica, però bisogna stare in campana, giocare partita per partita e ottenere il massimo. Questa è la verità, ma è bello anche che la classifica stia prendendo una piega differente, stiamo andando verso l’ottavo posto e questo ci lascia ben sperare".