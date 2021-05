Lecce, Corini: "La squadra ha lottato, abbiamo le qualità per vincere al ritorno"

Le parole di Corini dopo Venezia-Lecce 1-0.

Il tecnico del Lecce Eugenio Corini ha commentato ai microfoni di Dazn la sconfitta per 1-0 sul campo del Venezia.

Il risultato di 1-0 nonostante abbiate sofferto molto può dare energie in vista del ritorno?

“Le energie ce l’abbiamo sempre avute, poi la partita è fatta di situazioni. Io penso che il Venezia sia stato bravo soprattutto nelle palle inattive, risultando sempre pericolosi. Nel secondo tempo abbiamo avuto più il controllo del gioco cercando delle giocate per metterli in difficoltà, ma ci è mancato il passaggio decisivo. Nel primo tempo invece abbiamo avuto due buone opportunità, con Maggio e Stepinski. Siamo in partita e dobbiamo vincere quella che giochiamo tra tre giorni senza fare tanti calcoli. Vincendo andremo in finale, che è l’obiettivo che ci poniamo e che abbiamo tutte le qualità per raggiungerlo”.

Cosa via è mancato?

“Loro sono partiti in modo molto aggressivo, conquistando qualche palla inattiva su cui sono stati pericolosi. In questo modo hanno consolidato il loro atteggiamento, ma noi siamo stati capaci a reggere ad uscire da questo momento già nel finale del primo tempo. Nella ripresa ci è mancata incisività nel passaggio finale, ma la squadra ha combattuto e dobbiamo preparare al meglio la partita di giovedì”.

Qual è l’aspetto che vi può dare qualcosa in più nella gara di ritorno?

“Sicuramente il fatto che i ragazzi abbiamo fatto una buona prestazione, reggendo in qualche momento di difficoltà e avendo molto equilibrio. Il Venezia a grande qualità nel ribaltare subito l’azione, con giocatori importanti sulle corsie esterne. Nonostante queste loro qualità, nel secondo tempo abbiamo concesso il minimo e mantenuto il controllo. Abbiamo tutte le qualità per fare una grande gara tra tre giorni. Ci sarà un lavoro sul piano mentale e tattico, per affinare alcune cose che ci possono aiutare a vincere la partita”.

Inserire dal primo minuto giocatori con più esperienza in mezzo al campo può dare una mano nel ritorno?

“E’ una valutazione da fare, anche se tutti i nostri centrocampisti giocano la palla. Lavorando con la spinta die terzini abbiamo bisogno di un vertice che ci dia una mano in avanti e che ci dia equilibrio. La valutazione la farò in base a come voglio impostare strategicamente la partita e a come la voglio orientare nel corso dei 90 minuti. Siamo a fine campionato e vanno valutate tante situazioni”.

Avete sofferto soprattutto davanti alla difesa del Venezia? E come stanno Pettinari e Rodriguez?

“Queste partita il Venezia la fece anche nel girone d’andata, dove nel secondo tempo avemmo il dominio assoluto e loro si difesero bassi cerando grande densità a ridosso dell’area. Nel secondo tempo abbiamo sviluppato buone azioni andando sull’ampiezza, mancando però nell’ultimo passaggio. Pettinari e Rodriguez sono due armi in più che possiamo recuperare per giovedì e speriamo che siano disponibili”.