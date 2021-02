Lecce, Corini: "Terza vittoria sarebbe un bel segnale. Lavoriamo per arrivare fra le prime 2"

vedi letture

Intervenuto in conferenza stampa in vista della sfida contro il Pescara Eugenio Corini, tecnico del Lecce, ha parlato della situazione in casa salentina: “Pisacane ieri ha svolto solo allenamento differenziato per un affaticamento muscolare, così come Vigorito che non sarà disponibile per un problema al ginocchio. Mancosu è pienamente recuperato. Siamo un po' corti a centrocampo per le assenze di Nikolov e Listkowski, ma nel complesso ho fatto valutazioni in vista del doppio impegno con Pescara ed Entella. Per me poi tutti i ragazzi sono titolari, anche se entrano per pochi minuti sono fondamentali. - continua Corini – Per un allenatore è fondamentale far capire il momento che si sta vivendo e trovare il modo per uscire dalle difficoltà, se si vince una gara bisogna prepararsi a vincere quella successiva. Ora abbiamo invertito il trend, ma ci attende una partita difficile contro un Pescara che qualità in rosa e sarà un’ulteriore prova per confermare quanto visto ultimamente. La terza vittoria di fila sarebbe un grande segnale e lavoreremo per portarla a casa. Finché ci sarà la possibilità lavoreremo per arrivare tra le prime due.”

Sono 22 i convocati per la sfida contro il Pescara di domani. Assenti Adjapong, Calderoni, Dermaku, Listkowski, Monterisi, Nikolov, Pisacane e Vigorito tutti per indisponibilità. Tornano a disposizione Felici e Borbei. Questa la lista completa:

Portieri: Bleve, Gabriel, Borbei

Difensori: Maggio, Lucioni, Meccariello, Zuta, Gallo,

Centrocampisti: Paganini, Mancosu, Bjorkengren, Maselli, Majer, Hjulmand, Henderson, Tachtsidis

Attaccanti: Coda, Yalcin, Stepinski, Pettinari, Felici, Rodriguez