Lecce-Cosenza, le due società chiedono l'anticipo alle ore 17 di domenica

Possibile cambio di orario per Lecce-Cosenza di domenica. Come si legge su PianetaLecce il match attualmente fissato per le ore 21 potrebbe, infatti, essere anticipato al pomeriggio. Le due società in maniera congiunta hanno chiesto alla Lega di Serie B di disputare la gara alle ore 17. Si attende la risposta della dirigenza della serie cadetta nelle prossime ore.