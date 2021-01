Lecce, Falco e Pettinari in uscita. Dopo il centrocampo si pensa alla difesa. E al futuro

vedi letture

Il Lecce è pronto a far partire due elementi di peso in questa finestra di mercato. Si tratta di Filippo Falco e Stefano Pettinari, giocatori al centro di molti sondaggi. Il primo piace in Serie A – Crotone e Sassuolo, ma anche Parma -, ma ha anche un costo alto che si aggira attorno a 1-1,5 milioni di euro. Su Falco però ci sono anche due club esteri come la Stella Rossa in Serbia e il Karagumruk (forte di una colonia italiana formata da Viviano, Bertolacci e Borini) in Turchia. Per Pettinari invece si muovono tanti club di Serie B: Cosenza (a cui piace anche il portiere Vigorito), Salernitana, Cremonese e Brescia. Già ceduto invece il centrale difensivo Rossettini tornato al Padova.

In entrata si lavora sopratutto sul centrocampo con il giovane Morten Hjulmand dell'Admira Wacker già tesserato e il macedone Nikolov Boban in arrivo. In difesa si continua a lavorare per l'esperto Fabio Pisacane in uscita dal Cagliari e non tramonta l'ipotesi di un ritorno di Franco Lepore dal Monza. Infine in prospettiva Corvino sta provando a chiudere per Noah Back Crone, attaccante classe 2002 di proprietà del Nordsjaelland.