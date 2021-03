Lecce, Maggio guarda al futuro: "Allenatore delle giovanili o direttore sportivo"

vedi letture

Intervistato da Il Mattino il terzino del Lecce Christian Maggio ha parlato anche della sua nuova avventura in Salento e del proprio futuro: “È una bella avventura e da quando sono arrivato stiamo andando molto bene. D’altra parte il Lecce è al secondo posto. La mia famiglia vive a Napoli. Per tre mesi non ho voluto che si trasferissero. Perché Napoli è la nostra casa. - continua Maggio guardando a quando appenderà gli scarpini al chiodo - Se resto in campo mi piacerebbe fare l’allenatore di un settore giovanile. Se invece esco, mi piacerebbe intraprendere la carriera di direttore sportivo".