Lecce-Spal 1-2, le pagelle: Valoti top class, Sernicola è un treno. Coda assente ingiustificato

LECCE-SPAL 1-2

Marcatori: 13' Valoti (S), 17' Majer (L), 55' Okoli (S)

LECCE

Gabriel 6 - Parte in leggero ritardo sulla rete del primo vantaggio spallino. Non ha grosse responsabilità sul secondo gol.

Maggio 6 - Corini non rinuncia mai alla sua esperienza, nel finale cerca di trascinare i compagni al pareggio senza riuscirci.

Lucioni 5 - Sfortunato sulla deviazione che si trasforma in un assist per la stoccata di Valoti. Poi si fa sovrastare da Okoli.

Meccariello 5,5 - Torna titolare al centro della difesa ma non riesce a trasmettere sicurezza al reparto.

Gallo 6 - Cercato dai compagni che sanno di poter contare sulla sua spinta a sinistra. Mette dentro dei cross interessanti.

Majer 6 - Bravo ad accompagnare l'azione e battere Berisha con un preciso diagonale mancino. Meno quando temporeggia troppo davanti al portiere albanese. (46' Tatchsidis 5,5 - Regia al piccolo trotto, perde sempre un tempo di gioco).

Hjulmand 6 - Soffre la pressione di Valoti ma distribuisce palloni con la calma di un veterano. (63' Nikolov 5,5 Ingresso non indimenticabile, poca personalità).

Bjorkengren 5,5 - Meno brillante rispetto alle ultime uscite, prova a inserirsi negli spazi ma corre tanto a vuoto.

Henderson 6,5 - Con i suoi tagli in verticale crea grosse difficoltà alla difesa della Spal. Lucido nel servire Majer con i tempi giusti. Impegna Berisha. (81' Yalcin sv)

Coda 5 - Riceve pochi palloni giocabili ma non fa neanche molto per procurarseli. Mai pericoloso. (81' Stepinski 6 - Fa tremare la traversa con un bel colpo di testa in pieno recupero).

Pettinari 6,5 - Da il là al primo gol e mette Majer davanti a Berisha con un colpo di tacco geniale. (63' Rodriguez 5,5 - Dentro per dare la scossa, qualche buon guizzo ma non incide).

SPAL

Berisha 6,5 - Reattivo sulla conclusione di Henderson, coraggioso nelle uscite alte. Può fare poco sulla rete di Majer.

Dickmann 6,5 - Ingaggia un bel duello con Gallo, si propone spesso in avanti avviando l'azione del primo gol.

Okoli 7,5 - Marcare Coda di questi tempi è roba da far tremare i polsi. Lui non si scompone, tagliandogli i rifornimenti. E di testa la decide.

Ranieri 7 - Centrale della difesa a quattro, fa valere la sua abilità nel gioco aereo senza perdere mai il punto. Impeccabile nelle letture.

Sernicola 7 - Prende un cartellino giallo dopo trenta secondi ma non si fa condizionare. Un treno quando parte in velocità.

Segre 6,5 - Gran dinamismo e pulizia nella riconquista del pallone. Fa densità in mezzo al campo rendendo la vita difficile al Lecce.

Viviani 6,5 - Rispolverato in cabina di regia, detta i tempi con discrete geometrie. (63' Missiroli 6 - Gestione intelligente del possesso, non la butta mai via).

Murgia 6,5 - Prezioso tatticamente, si sobbarca un gran lavoro in fase di non possesso andando a raddoppiare sugli avversari. Partecipa al 2-1.(63' Mora 6 - Utile con la sua astuzia per la gestione del vantaggio).

Strefezza 6,5 - Frizzante fin da subito, è il primo calciare in porta. E poco dopo crea le premesse per il vantaggio. (81' Spaltro sv)

Valoti 7 - Sa fare un po' tutto, segna il decimo gol in campionato e aiuta anche in copertura andando in pressione su Hjulmand. (71' Asencio sv)

Di Francesco 6 - Svaria su tutto il fronte offensivo per non concedere punti di riferimento agli avversari.(46' Floccari 6 - Fa salire la squadra sfruttando la sua tecnica).