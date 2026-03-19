TMW Luiso: "Pescara da applausi, Insigne ci crede. Sampdoria? Troppa confusione"

L'ex Pescara e Sampdoria Pasquale Luiso, intervenuto ai microfoni di TMW e TMW Radio, ha parlato anche delle due sue ex squadre, entrambe in piena lotta salvezza in Serie B.

Passiamo alla Serie B: il Pescara ha riaperto la corsa salvezza con tre vittorie nelle ultime cinque partite, grazie anche a un grande mercato di gennaio e a un Lorenzo Insigne trascinatore. Ce la possono fare?

"Stanno facendo qualcosa di incredibile. Il merito va al presidente Sebastiani che non ha mandato via l'allenatore quando tutti chiedevano il cambio mesi fa. Gorgone è forte, lo era già quando faceva il secondo a Stellone: è composto, vince o perde, mi piace tanto. Oggi sono la squadra più in forma del campionato. Su Insigne: gli vanno fatti i complimenti. Non è facile tornare dall'estero dove prendi una montagna di soldi e rimettersi in discussione a Pescara per salvare una squadra ultima in classifica. È il suo sogno salvarli e poi riportarli dove meritano".

Infine la Sampdoria, dove regna un po' di confusione tra cambi in panchina e risultati altalenanti.

"A Genova sponda Samp non si capisce cosa stia succedendo. Mi sforzo di capire chi comanda, ma c’è troppa confusione e ne pagano le conseguenze. Sembravano a ridosso dei playoff e ora sono risucchiati sotto. È una piazza dove non ti perdonano. Sono contento per il mio amico Attilio Lombardo , ma gli auguro di uscire presto da queste sabbie mobili. La Serie B è così: se non sei in Serie A, devi starci per pochissimo tempo o rischi di restare impantanato".