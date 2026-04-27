Luiso si racconta: "Oggi probabilmente sarei titolare in Nazionale. Vialli il mio idolo assoluto"

Intervistato dall'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, Pasquale Luiso ha parlato del suo passato e della mancata convocazione in Nazionale: "Mah, guardi io ero un calciatore 'ignorante'. Non sapevo fare due palleggi di fila, sono arrivato con la fame e la voglia di spaccare il mondo. In campo ero insopportabile - sia per i compagni che per gli avversari - ed ero brutto da vedere.

Già solo che Maldini pensasse a me, era motivo d’orgoglio. E poi, ai miei tempi, ci sarebbe dovuta essere un’epidemia. Davanti eravamo pieni di fenomeni. Non lo dico per spocchia, ma penso che oggi farei gol a raffica e probabilmente sarei titolare in Nazionale. Quando giocavo io era tutto diverso. Era un altro calcio".

L'ex attaccante ha ricordato il gol a Stamford Bridge contro il Chelsea di Gianluca Vialli: "Quanti ricordi! Vincemmo all’andata al Menti, al ritorno segnai io e ammutolii i tifosi avversari. Gli feci anche il gesto di stare zitti, visto che fischiavano. E me ne annullarono pure uno regolare. Chissà come sarebbe andata, sennò. Contro di noi giocava Gianluca Vialli, che era il mio idolo assoluto. Io da piccolo giocavo con i calzettoni abbassati in suo onore. Mi diede la sua maglia, la conservo ancora oggi come una reliquia".