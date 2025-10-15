TMW Radio Luiso: "Pio Esposito va tenuto sott'occhio. Inter, esame con la Roma"

A TMW Radio, durante Maracanà, è intervenuto l'ex calciatore Pasquale Luiso.

Tra Pio Esposito e Camarda chi sceglie?

"Oggi Pio Esposito piace, fare tanti gol in Serie B non è da tutti. E' da tenere sott'occhio. E' un giocatore che non esiste più in Serie A, ha una bella fisicità. Camarda è giovane, ma quanti come a lui giocano in altri campionati? Pio Esposito deve giocare con l'Inter, anche titolare".

Fiducioso in questa Nazionale?

"Sì, non possiamo non andare ai Mondiali. Il calcio è strano, ma siamo superiori alle Nazionali che potremo incontrare. Se usciamo contro Galles, Romania...".

Mancano i marcatori di una volta però:

"Oggi è inutile dire, mancano i marcatori. mancano i Nesta, Cannavaro, Chiellini. E' mancato il ricambio lì dietro".

Inter, contro la Roma per Chivu prova Scudetto?

"Sarà la seconda partita più importante dopo la Juve. Vedrà se l'Inter è migliorata davvero".