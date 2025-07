Ufficiale Mamadou Coulibaly è un nuovo giocatore del SudTirol: contratto annuale con opzione

Mamadou Coulibaly è un nuovo giocatore dell’FC Südtirol. Il centrocampista senegalese, classe 1999, svincolato, ha firmato con il club biancorosso un contratto annuale, con scadenza fissata al 30 giugno 2026 ed eventuale rinnovo automatico per una successiva annata agonistica in caso di permanenza nella categoria.

Nato il 2 marzo 1999 in Senegal, a Thies, Mamadou Coulibaly ha iniziato la carriera professionistica nella stagione 2016-2017 in Italia, esordendo in Serie A con la maglia del Pescara. Dopo nove presenze nel massimo campionato nazionale, nell’estate del 2017 i diritti alle prestazioni sportive del giocatore sono stati acquisiti dall’Udinese, che tuttavia lo ha lasciato in prestito un’altra stagione al Pescara, militante in Serie B.

Dopo sei mesi all’Udinese, nel gennaio 2019, Coulibaly si è trasferito in prestito al Carpi, guidato da Fabrizio Castori, collezionando 16 presenze e due reti in Serie B. Nel corso del campionato 2019-2020 ha proseguito l’esperienza nel campionato cadetto giocando in prestito prima a Chiavari con la casacca della Virtus Entella e poi con il Trapani, allenato da mister Castori, con cui ha disputato 17 partite e realizzato due gol nella seconda metà della stagione.

All’inizio della stagione 2020-2021 ha giocato tre partite in Serie A e una in Coppa Italia con l’Udinese, per poi trasferirsi nel gennaio 2021 in prestito alla Salernitana, in Serie B. Sotto la guida di mister Fabrizio Castori, Coulibaly è diventato ben presto un elemento fondamentale del centrocampo, contribuendo con 18 presenze alla promozione in Serie A. Nel massimo campionato ha collezionato 11 presenze, impreziosite da due gol, nonostante alcune difficoltà fisiche che ne hanno limitato l’impiego. Nel corso della stagione, la Salernitana ha acquisito a titolo definitivo i diritti alle prestazioni sportive del giocatore.

Nell’estate 2022, il centrocampista senegalese è stato ceduto in prestito alla Ternana in Serie B. Con le Fere rossoverdi ha disputato 28 gare, mettendo a segno tre reti. Dopo aver iniziato la stagione successiva con la Salernitana, all’inizio di settembre si è trasferito in prestito al Palermo, sempre in Serie B, con cui ha totalizzato 19 presenze e un gol.

L’ultima stagione è cominciata ancora a Salerno, prima che, a fine agosto, il Catanzaro acquisisse i diritti sportivi del centrocampista. Con la squadra calabrese, Coulibaly si è qualificato per i playoff, totalizzando 23 presenze complessive tra campionato e fase finale, con una rete all’attivo.

L’FC Südtirol rivolge un caloroso benvenuto a Mamadou Coulibaly e gli augura un futuro ricco di soddisfazioni, personali e di squadra.