Ufficiale Mantova, ecco l'annuncio di Cajazzo: l'esterno destro arriva dal Casarano

Altro colpo in entrata per il Mantova che si aggiudica, come anticipato, l'esterno destro Cajazzo proveniente dal Casarano. Questa la nota del club biancorosso:

"Mantova 1911 ufficializza l'ingaggio dell'esterno offensivo Ismael Cajazzo che ha sottoscritto, con il club di viale Te, un contratto triennale con scadenza fissata al 30.06.2029.

Cajazzo, franco canadese classe 2004, proviene dal Casarano (Lega Pro) dove, nell'ultima stagione, si è reso protagonista con 5 reti e un assist in 33 presenze.

Benvenuto a Mantova Ismael, ci vediamo presto al Martelli Pata Stadium".

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Questo il saluto del Casarano e le parole d'addio del giocatore:

La Società Casarano calcio comunica di aver raggiunto l’accordo con il Mantova per la cessione a titolo definitivo del calciatore Ismael Cajazzo. Nelle due intense stagioni vissute a Casarano, Ismael ha dimostrato professionalità, impegno e dedizione, contribuendo in maniera notevole ai successi della squadra e distinguendosi sia in campo che fuori. A lui va il più sentito ringraziamento da parte della Società per il lavoro svolto e per l’attaccamento ai nostri colori. A Ismael rivolgiamo un sincero in bocca al lupo per la nuova esperienza in serie B con la maglia del Mantova, augurandogli le migliori soddisfazioni professionali.

A questo saluto, il calciatore ha risposto così: “Casarano è tempo di salutarti e sinceramente lo faccio con il cuore pesante per aver trascorso due anni indimenticabili. Mi hai fatto sentire a casa sin dal primo giorno e per questo ti sarò sempre grato. Ringrazio in primis il presidente Filograna, i dirigenti, il mister, lo staff tecnico e medico e i miei meravigliosi compagni. Un ringraziamento speciale lo rivolgo ai Tifosi rossazzurri che mi hanno fatto sentire un loro beniamino. Casarano ti amo, avrai sempre un posto speciale nel mio cuore. Arrivederci e grazie ancora”.