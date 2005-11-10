Mantova, arriva una punta dall'Inter: è il giovane Spinaccè. Prelevato a titolo temporaneo
Dopo sei reti e due assist in 26 presenze in Serie C con la maglia dell’Under 23 dell’Inter, oltre a una presenza in Coppa Italia (11 minuti contro il Venezia) con la prima squadra, per Matteo Spinaccè c’è il salto in Serie B con il Mantova. Questa la nota dei virgiliani:
"Mantova 1911 annuncia l’ingaggio di Matteo Spinaccè, attaccante classe 2006 di proprietà dell'Internazionale FC.
Spinaccè approda in BiancoRosso con la formula del trasferimento a titolo temporaneo. Punta centrale, nato a Pordenone, lo scorso anno si è messo in mostra nella formazione nerazzurra Under 23 (Lega Pro) collezionando 26 presenze, con 6 reti e 2 assist. Convocato da mister Chivu in Prima Squadra, ha esordito negli Ottavi di Coppa Italia, contro il Venezia. Benvenuto a Mantova Matteo, ci vediamo al Martelli Pata Stadium".