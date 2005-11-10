Ufficiale
Savoia, ecco il centrocampista Vincenzo Alfieri: ha firmato un biennale
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Il centrocampista classe 2002 Vincenzo Alfieri, reduce da una stagione alla Sambedettese da 29 presenze e un gol, è un nuovo giocatore del Savoia neopromosso in Serie C. Questa la nota del club campano:
"Il Savoia 1908 FC comunica di aver acquisito a titolo definitivo le prestazioni sportive del centrocampista Vincenzo Alfieri, proveniente dalla Sambenedettese. Il calciatore ha sottoscritto un contratto biennale".
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