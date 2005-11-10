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Cremonese, scatta la clausola per il rinnovo di Matteo Bianchetti fino al giugno 2027
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U.S. Cremonese comunica che, in base a quanto previsto dal contratto in essere, è scattato il rinnovo contrattuale del calciatore Matteo Bianchetti per la stagione 2026/27.
Prosegue l’avventura in grigiorosso del difensore classe ’93: arrivato all’ombra del Torrazzo nell’estate del 2019, con 233 partite giocate nell’arco di sette stagioni è diventato il calciatore di movimento della Cremo con più presenze dagli anni Duemila ad oggi.
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