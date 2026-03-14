Mantova, Cella: "Sarà un secondo tempo difficile, dovremo essere bravi noi"
TUTTO mercato WEB
Stefano Cella, difensore del Mantova, è intervenuto all'intervallo ai microfoni di Dazn: "Sarà un secondo tempo molto difficile, dovremo essere bravi noi a tenere il ritmo della partita e contenere le loro offensive".
Altre notizie Serie B
Editoriale di Niccolò Ceccarini Inter, il punto sulla difesa: Solet e Gila altri due nomi forti. Quale futuro per Mkhitaryan? Il Galatasaray ci riproverà per Calhanoglu. Manu Koné, Keita e Jones per il centrocampo
Le più lette
Ora in radio
Primo piano
Serie A
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile