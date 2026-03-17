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Mantova-Cesena 3-0, le pagelle: Cole, che flop alla 'prima'! Bene Marras e Kouda

Mantova-Cesena 3-0, le pagelle: Cole, che flop alla 'prima'! Bene Marras e KoudaTUTTO mercato WEB
© foto di Federico De Luca
Oggi alle 22:12Serie B
Lorenzo Carini

Risultato finale: Mantova-Cesena 3-0

MANTOVA
Bardi 6 - Deve sporcarsi i guantoni appena due volte in novanta minuti: è reattivo su Shpendi nel primo tempo e su Olivieri nel secondo.

Meroni 7 - Trova la zampata, su una punizione da fuori area di Castellini, utile a siglare il gol del raddoppio del Mantova: il giusto premio per una partita interpretata alla perfezione.

Cella 6 - Il Cesena non costruisce nulla di significativo in avanti e per il difensore centrale dei virgiliani si rivela essere una serata ben più tranquilla del previsto.

Castellini 6,5 - Zero difficoltà per lui, autore della punizione da cui scaturisce la rete del 2-0 siglata da Meroni.

Dembélé 6,5 - Fa partire l'azione dell'uno a zero servendo un ottimo pallone a Trimboli. Sulla fascia fa quel che vuole in entrambe le fasi. Dal 63' Maggioni 6 - Dà freschezza alla manovra del Mantova nella parte finale del match.

Trimboli 6,5 - Autore di un ottimo primo tempo, propizia l'autorete di Zaro dimostrando di avere delle ottime qualità in fase d'inserimento nell'area di rigore avversaria. Dall'81' Paoletti s.v.

Kouda 7 - Cerca fortuna in entrambe le frazioni, ma non è particolarmente fortunato. Un peccato, tuttavia, perché avrebbe meritato di realizzare un gol per la prestazione di grande spessore messa a referto nella serata del "Martelli".

Benaissa 6 - Si vede poco sulla corsia di sua competenza, ma comunque non viene mai impensierito dagli avversari.

Marras 7 - Uno dei migliori in campo, mette in mostra di continuo le sue immense qualità riuscendo a impensierire parecchie volte la difesa romagnola. Dall'81' Falletti 6,5 - Entra subito in partita riuscendo a sfornare l'assist per il tre a zero di Mancuso in pieno recupero.

Buso 5,5 - L'unica nota stonata della serata del Mantova, nel primo tempo non crea nulla di significativo e in avvio di ripresa non riesce a svoltare. Dal 69' Caprini 6 - Si vede annullare un gol a dieci minuti dalla fine a causa di una posizione di fuorigioco di Mancuso a inizio azione.

Mensah 6,5 - Lotta su ogni pallone anche in fase di non possesso, finendo per essere continuamente preso di mira dai difensori avversari: vince tanti duelli e non si tira mai indietro. Dal 69' Mancuso 6,5 - Entra nel tabellino della gara realizzando al minuto 93 il gol del 3-0 che spegne definitivamente ogni speranza del Cesena.

Francesco Modesto 6,5 - Una buonissima versione del Mantova vince e convince al "Martelli": il 3-0, per numero di occasioni create, sta addirittura forse un po' stretto ai virgiliani, che prolungano il loro momento positivo e compiono un bel passo avanti nella corsa verso il mantenimento della categoria.

CESENA
Klinsmann 5 - Resta immobile sul cross da destra di Trimboli e viene così imbucato da Zaro: avrebbe potuto fare di più anche sul raddoppio di Meroni, mentre non ha colpe sul tris di Mancuso.

Ciofi 5 - Schierato sulla destra, fatica a incidere e non si trova praticamente mai in grado di affondare il colpo.

Zaro 4,5 - In grande confusione, ma non soltanto per l'autogol: troppe imprecisioni là dietro danno ben poca sicurezza al reparto.

Piacentini 5 - Anche per lui è una serata storta: quando il Mantova attacca, sono quasi sempre dolori per la retroguardia del Cesena. Dal 75' Amoran s.v.

Corazza 5 - Fa più di un passo indietro rispetto al match col Frosinone, ma sulla sua prova incide anche la posizione di mediano ricoperta nel primo tempo. Dal 63' Olivieri 6 - Qualche timido lampo nell'ultima mezz'ora: al 90' impensierisce Bardi con il sinistro da due passi.

Guidi 4,5 - Sbaglia tutto (o quasi) quel che può sbagliare, compresa la marcatura su Trimboli nell'azione conclusa con l'autorete di Zaro.

Francesconi 5 - A centrocampo non ha mai modo di dire la sua: il primo tempo è horror, il secondo pure. Dal 75' Bisoli s.v.

Ciervo 5 - In costante difficoltà fin dall'inizio, perde una quantità industriale di palloni: dov'è il vero Ciervo? Dal 63' Bastoni 6 - Dà una mano alla squadra nella parte conclusiva del match.

Berti 5 - Avrebbe tutto e di più per fare la differenza, ma tra duelli persi ed errori in impostazione dimostra anche lui di non essere nella serata ideale.

Shpendi 6 - E' costretto a giocare più defilato del solito, ma è comunque lui a mettere la firma sulla più ghiotta occasione da gol creata dal Cesena nel corso della partita.

Vrioni 5 - Chi l'ha visto? Esordio da titolare totalmente nell'ombra per il 27enne italo-albanese. Dal 60' Cerri 6 - La sua esclusione dall'undici titolare spiazza tutti. Nei trenta minuti trascorsi in campo, fa vedere qualcosa di buono.

Ashley Cole 5 - Cambiamenti tattici troppo affrettati, considerando le pochissime ore avute a disposizione per preparare questa gara, portano la sua squadra a faticare tremendamente a costruire gioco. Il Cesena si ritrova quasi in totale balia del Mantova: novanta minuti da dimenticare per i bianconeri al "Martelli" e pessimo inizio della carriera da allenatore per l'ex Chelsea.

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