Modena-Juve Stabia, le formazioni ufficiali: Sottil cambia completamente l'attacco
Arrivano le formazioni ufficiali di Modena-Juve Stabia, match dell'11ª giornata del campionato di Serie B.
Canarini in campo con alcune novità rispetto al ko nel derby: Zampano torna a destra con Zanimacchia che si riprende l'out mancino. Davanti spazio a Gliozzi-Defrel. Vespe che, invece, rispetto al 2-2 di Padova cambiano solo una pedina: Cacciamani al posto di Piscopo sull'out di sinistra.
Modena (3-5-2): Chichizola; Tonoli, Adorni, Nieling; Zampano, Magnino, Santoro, Sersanti, Zanimacchia; Gliozzi, Defrel. Allenatore: Sottil.
Juve Stabia (3-5-2): Confente; Bellich, Giorgini, Ruggero; Carissoni, Mosti, Leone, Correia, Cacciamani; Maistro, Candellone. Allenatore: Abate.
