Ufficiale Modena, per la mediana arriva a titolo definitivo dalla Pro Vercelli Ousmane Niang

Il quinto innesto del calciomercato del Modena è Ousmane Niang, centrocampista italo-senegalese classe 2002 che arriva a titolo definitivo dalla Pro Vercelli e ha firmato un triennale con opzione per il quarto anno.

A presentarlo è il ds Andrea Catellani: “Niang va a puntellare un reparto che consideriamo di assoluto livello per la categoria. Ousmane è un calciatore in evoluzione che ha dato segnali importanti tra Lega Pro e Serie D, e che rappresenta un investimento interessante per il futuro della nostra società. È un giocatore moderno, la cosiddetta mezzala box to box e sono certo possa accrescere il suo livello di gioco attraverso l’arrivo in un contesto competitivo come il nostro“.

Carriera. Nato a Diourbel in Senegal, arriva in Italia all’età di 7 anni e dopo qualche anno nelle società dilettantistiche viene notato dalla Cremonese, club nel quale svolge tutta la trafila del Settore Giovanile. Dopo una buona annata in Primavera 2 nella stagione 2020-21, con 20 presenze, un gol e un assist, disputa due stagioni in Serie D nelle quali si mette in evidenza con le maglie dell’Insieme Formia e del Fano, raccogliendo 59 presenze con 5 gol e 3 assist. Nella scorsa estate il passaggio a titolo definitivo alla Pro Vercelli, per il salto in Lega Pro: in bianconero nel girone d’andata non gli viene concesso molto spazio, passa quindi in prestito alla Fermana, club nel quale trova continuità soprattutto nel finale di stagione, chiudendo con 11 gettoni, un gol e un assist.