Ufficiale Fermana, triplo colpo dalla Pro Vercelli: arrivano Condello, Fiumanò e Niang

vedi letture

"La Fermana comunica ufficialmente l’arrivo, con la formula del prestito fino al termine della stagione, dalla Pro Vercelli di Simone Condello, Filippo Fiumanò e Ousmane Niang.

Simone Condello, attaccante classe 2004, in stagione ha collezionato 12 presenze, 2 gol e 2 assist nel girone A con la Pro Vercelli mentre lo scorso anno in Primavera 1 con il Frosinone ha messo a referto 33 presenze, 12 gol e 5 assist. Nel suo curriculum esperienze importanti nei settori giovanili di Juventus e Milan.

Filippo Fiumanò, difensore classe 2003, in questa stagione con la Pro Vercelli 8 presenze totali per lui, 19 lo scorso anno sempre in C con la maglia del Montevarchi dopo aver fatto l’intera trafila nel settore giovanile dela Juventus. Per lui anche il secondo posto ai Mondiali con la maglia della Nazionale Under 20 lo scorso anno.

Ousmane Niang, centrocampista classe 2002, in stagione ha collezionato 4 presenze in C. In D lo scorso anno ha vestito la maglia del Fano (33 presenze, 3 gol e 3 assist), due anni fa quella del Formia (23 presenze, 1 gol e 1 assist) dopo aver fatto l’intera trafila nel settore giovanile della Cremonese.

Benvenuti Simone, Filippo e Ousmane!