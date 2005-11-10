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Modena, rinnovo di contratto per Giuseppe Caso: nuovo accordo fino al 2029
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Il Modena FC comunica di aver raggiunto un accordo per il prolungamento del contratto di Giuseppe Caso, che resterà legato ai colori gialloblù fino al 30 giugno 2029.
Giuseppe Caso, il percorso in gialloblù
Approdato a Modena l’estate del 2024, nella prima stagione con la maglia canarina ha collezionato 30 presenze, condite da 5 gol e 3 assist. Nella scorsa annata, ha conquistato la promozione in Serie A vincendo i playoff con la maglia del Monza.
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